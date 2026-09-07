Под Саратовом мужчине дали реальный срок за нападение на ветерана СВО

Жителя Энгельса приговорили к двум годам колонии-поселения за избиение ветерана СВО. Суд признал мужчину виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ) и хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил реальный срок энгельситу за избиение ветерана СВО

Фото: прокуратура Саратовской области Суд назначил реальный срок энгельситу за избиение ветерана СВО

Фото: прокуратура Саратовской области

По данным суда, вечером 20 февраля прошлого года 35-летний ветеран специальной военной операции проводил урок мужества в одном из образовательных учреждений Энгельса. После занятия мужчина сделал фигуранту замечание за некорректное поведение в отношении преподавателя. Конфликт перерос в драку во дворе учреждения. Осужденный нанес многочисленные удары ветерану СВО.

Энгельсит на заседании суда свою вину не признал, объяснив свои действия необходимой обороной. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Марина Окорокова