Расходы бюджета Удмуртии выросли более чем на 15% в январе—августе

Доходы консолидированного бюджета Удмуртии в январе—августе составили 104,6 млрд руб. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в региональном минфине, это на 11,1% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Налоговые и неналоговые поступления за указанный период выросли на 4% — до 79,9 млрд руб. Объем безвозмездных поступлений увеличился на 18,6% — до 24,7 млрд руб.

Расходы бюджета Удмуртии за восемь месяцев составили 102,4 млрд руб. Год к году они выросли на 15,3%. Из этой суммы на «социалку» направлено 71,9 млрд руб. (+8,9%).

В минфине отметили, что на зарплаты бюджетникам в январе—августе пошло 50,5 млрд руб. Это на 14,7% больше, чем годом ранее.

На реализацию нацпроектов направили 12,8 млрд руб. Расходы дорожного фонда составили 8,4 млрд руб. На капитальные вложения, строительство и ремонт объектов региональной инфраструктуры пошло 4,3 млрд руб.

Объем госдолга увеличился за месяц с 44,3 до 44,5 млрд руб. По программе списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам Удмуртия с начала года избавилась от 10,5 млрд руб. Коммерческие кредиты в структуре госдолга отсутствуют, просроченных обязательств нет.