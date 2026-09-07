Удмуртия попала в топ-3 регионов ПФО по производству и сбору грибов

Удмуртия оказалась на третьем месте среди регионов ПФО по валовому сбору грибов. За 2025 год в республике собрали 396 т продукта. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозбанка (РСХБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Первое место по объему заняла Пензенская область, где произвели более 6 тыс. т грибов. На второй строчке — Башкирия с показателем 784 т.

«ПФО формирует полноценную экосистему грибоводства. В округе есть крупные производители товарных грибов, регионы с высокой эффективностью бизнеса и производство мицелия»,— отметили аналитики Центра отраслевой экспертизы банка.

В целом в ПФО за прошлый год произвели 9,1 тыс. т грибов. Это 6,5% от общероссийского объема. «При благоприятных условиях в 2026-м округ может увеличить урожай до 9,3 тыс. т»,— резюмировали специалисты РСХБ.