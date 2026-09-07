Машины жильцов пермского дома, пострадавшего от атаки БПЛА, эвакуируют
Автомобили пермяков, чей дом пострадал от удара беспилотника, эвакуируют на территорию Пермской судоверфи. Об этом рассказал глава Кировского района Михаил Борисов на встрече с жителями. По его словам, речь идет как о поврежденных, так и о целых машинах.
Фото: Мария Сысоева
Напомним, удар по многоквартирному жилому дому в Перми был нанесен сегодня утром. В результате атаки один человек погиб, четверо пострадали. На месте работают следственные органы, СКР возбудил уголовное дело о теракте. После проведения следственных мероприятий специалисты начнут обследовать дом, чтобы определить объем и характер необходимых ремонтных работ.