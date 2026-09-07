ФСБ задержала астраханца за передачу чужих данных с «Госуслуг»

В Астрахани пресекли преступную деятельность 26-летнего местного жителя, который незаконно использовал компьютерную информацию. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272, п. «а, в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханец передал чужие данные с "Госуслуг" неизвестным

Фото: «Госуслуги» Астраханец передал чужие данные с "Госуслуг" неизвестным

Фото: «Госуслуги»

По данным следствия, самозанятый фигурант 2000 года рождения получил незаконный доступ к учетным записям граждан России на портале «Госуслуги». После этого подозреваемый передал эти данные неустановленному лицу.

Свою вину фигурант признал. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. В рамках расследования выявляют других лиц, причастных к преступлению.

Марина Окорокова