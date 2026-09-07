Торги по КРТ в Соликамске не состоялись

Торги на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Клестовка в Соликамске не состоялись. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на площадке «Сбербанк-АСТ». Как указано в итоговом протоколе, на торги не было подано ни одной заявки.

Напомним, торги на право КРТ в Соликамске были объявлены 8 августа. Начальная стоимость контракта на освоение территории площадью 5 га составляла 10,9 млн руб. В зону КРТ входят несколько участков с разрешенным использованием — многоэтажная жилая застройка (не выше девяти этажей) и магазины. Срок действия договора — десять лет. Как следует из документации, застройщик должен был построить многоквартирные жилые дома общей жилой площадью не более 72 тыс. кв. м (без учета балконов и лоджий) с переменной этажностью, с высотными акцентами не более 16 этажей, а также сети инженерно-технического обеспечения и улично-дорожную инфраструктуру.