ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в Госдуму от КПРФ по Прикамью

Центральная избирательная комиссия лишила блогера Николая Бондаренко регистрации в качестве кандидата в Госдуму. Об этом в ходе заседания ЦИК сообщил член комиссии Константин Мазуревский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Бондаренко

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Николай Бондаренко

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Такое решение принято на основании п. 5 ч. 8 статьи 4 ФЗ «О выборах». Согласно этой норме кандидатом в парламент не может быть человек, подвергнутый административному наказанию по ст. 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций). Напомним, 1 августа суд в Саратове оштрафовал блогера за указанное правонарушение.

Напомним, господин Бондаренко являлся кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ по группе «Удмуртия и Пермский край». Вторую и третью строчки в списке занимают первый секретарь прикамского обкома КПРФ Ксения Айтакова и руководитель фракции коммунистов в заксобрании Анна Баранова.