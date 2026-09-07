Жителя Башкирии приговорили к 16 годам колонии за поджог жены и тещи

Верховный суд Башкирии приговорил 68-летнего уроженца Буздякского района, который поджег жену и тещу-инвалида, к 16 годам колонии строгого режима, сообщают объединенная пресс-служба судов республики и пресс-служба республиканского управления СКР. Также ему ограничили свободу на год после отбывания наказания. Гособвинитель просил приговорить подсудимого к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Фигурант дела признан виновным в убийстве двух человек, в том числе беспомощного, с особой жестокостью, общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (пп. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ).

16 мая 2025 года нетрезвый подсудимый, поссорившись со своей 62-летней супругой, облил ее бензином и поджег. Позднее она скончалась в больнице. 86-летняя теща осужденного, которая находилась в квартире, погибла от отравления продуктами горения.

Пожар полностью уничтожил квартиру и повредил соседнюю. Общая сумма ущерба превысила 720 тыс. руб.

Майя Иванова