В Челябинске водитель без прав насмерть сбил пешехода

Житель Челябинска без водительского удостоверения сбил пешехода и уехал. Пострадавший погиб на месте, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, авария произошла ночью 6 сентября в поселке Новосинеглазово. Около дома №64 на улице Лесной 18-летний водитель ВАЗ-21120 сбил 33-летнего пешехода, который шел вдоль дороги. После этого юноша скрылся. Горожанин от полученных травм погиб на месте. Вскоре инспекторы задержали водителя. Выяснилось, что он не имеет прав, а в июле 2026 года уже был привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска