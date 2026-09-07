Объем ремонтных работ в пострадавшем от удара БПЛА доме определят после следственных действий

Экстренные службы завершили осмотр дома, пострадавшего от удара беспилотника. После проведения следственных мероприятий специалисты начнут обследовать дом, чтобы определить объем и характер ремонта. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Сегодня утром Пермь подверглась массированной атаке беспилотников. Силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 БПЛА. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, один человек погиб. Еще четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.