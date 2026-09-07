«Алмаз-Антей» представит новые разработки на авиакосмическом салоне в Египте

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» (в Нижегородской области управляет заводами-производителями ЗРК и РЛС) примет участие в международном авиакосмическом салоне El Alamein International Airshow 2026, который пройдет 8-10 сентября в Египте, сообщает пресс-служба концерна. В рамках экспозиции производитель представит образцы зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций последних поколений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В частности, на стенде концерна можно будет увидеть модели боевых средств из состава ЗРК большой дальности «Антей-4000», которая предназначена для поражения самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных по технологии «Стелс», а также ЗРК средней дальности «Викинг», созданный для защиты войск и объектов от массированных воздушных ударов. Линейку ЗРК малой дальности представят боевые машины семейства «Тор»: «Тор-Э2», «Тор-М2К» и «Тор-М2КМ».

Кроме того, на стенде концерна будут представлены модели средств контроля воздушного пространства: мобильные радиолокационные комплексы 103Ж6Е и 55Ж6МЕ, а также трехкоординатные РЛС 59Н6-ТЕ и 55Ж6УМЕ, комплекс средств защиты 1К145Е и вертолетный комплекс радиолокационной разведки наземных целей 1К130Е.

Впервые за рубежом будет представлен макет многофункциональной малогабаритной РЛС 1Л122МЕ, которая обеспечивает обнаружение воздушных объектов, в том числе БПЛА, на дальности до 60 км и благодаря небольшой излучаемой мощности остается малозаметной для средств радиоэлектронной разведки противника.

Людмила Аристова