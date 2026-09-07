В Башкирии завершили уборку 72% зерновых

В Башкирии убрано 72% полей с зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. Валовый сбор зерна превысил 2,5 млн тонн, урожайность составила 28,3 ц/га.

Среди муниципалитетов Башкирии по намолоту зерна лидируют Стерлитамакский (200 тыс. т), Чекмагушевский (135 тыс. т) и Давлекановский районы (130 тыс. т).

Год назад урожайность зерновых составляла 27,5 ц/га. Лидерами по валовому сбору были Стерлитамакский, Чекмагушевский и Илишевский районы.

Идэль Гумеров