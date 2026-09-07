Радий Хабиров потребовал уволить директора гимназии после поножовщины на уроке

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал уволить директора гимназии в Кушнаренковском районе, где 2 сентября на уроке ученик ударил одноклассника ножом. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

«Я 500 раз предупреждал: не укрывайте. Заставьте, чтобы ваши преподаватели не укрывали»,— воззвал к педагогам глава республики. По его словам, в Кушнаренково «мы имеем вопиющий факт укрывательства затяжного конфликта между ребятами», а «деятели эти на местах еще посмели попытаться от нас это скрыть».

«Почему мальчик из хорошей семьи, учащийся на пятерки, напал, ему делать, что ли, нечего было? Был конфликт, который крысятничали и попытались от нас скрыть. Директор сегодня уволен должен быть. Мы посмотрим еще, нет ли там халатности», — пригрозил глава, добавив, что завуч гимназии тоже должен быть уволен.

Обращаясь к главе района Марату Латыпову, господин Хабиров возмутился: «Вы мне сказки сочиняли, что там все хорошо. Еще мне смеете врать на эту тему. Я вам делаю крайнее предупреждение».

Глава Башкирии потребовал усилить работу по профилактике конфликтов в школах. Обращаясь к первому вице-премьеру правительства республики Уралу Кильсенбаеву, он отметил, что, сосредоточившись на крупных школах, власти упустили из виду учебные заведения в районах.

Майя Иванова