Занимающуюся аутсорсингом печати компанию из Челябинска признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении ООО «С-Принт» процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве компании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление о признании организации несостоятельной подал индивидуальный предприниматель Александр Колчев в начале августа. Он указал долг в размере 2,4 млн руб. Позже в дело вступило само ООО «С-Принт», посчитав, что имеет общую задолженность 691,3 млн руб. После введения процедуры наблюдения требования бизнесмена включили в третью очередь реестра. Временным управляющим компании утвержден член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих „Южный Урал“» Игорь Кривченко. Судебное заседание по итогам процедуры назначено на 18 января 2027 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «С-Принт» зарегистрировано в Челябинске в 2010 году. Компания занимается аутсорсингом офисной печати и технической поддержкой рабочих мест. Владельцем и директором является Кирилл Рубцов. Выручка организации за 2025 год составила 646,7 млн руб., чистый убыток — 286,9 млн руб.

Виталина Ярховска