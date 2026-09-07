В Самарской области семьям умерших госслужащих компенсируют расходы на похороны

Правительство Самарской области утвердило порядок возмещения расходов на ритуальные услуги для семей госслужащих. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Компенсации подлежат расходы на организацию похорон лиц, замещавших государственные должности Самарской области. В перечень возмещаемых затрат входят транспортировка тела в морг и услуги по подготовке к захоронению, предоставление и доставка гроба, урны, венков и других ритуальных предметов. Кроме того, в список вошли услуги катафалка и перевозка гроба к месту погребения, проведение религиозных обрядов, организация прощального зала, подготовка могилы и само захоронение, а также услуги по организации поминального обеда.

Заявителями на получение компенсации могут выступать члены семьи умершего или другие родственники (совершеннолетние дети, родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки). Для получения выплаты необходимо обратиться в управление делами губернатора Самарской области в течение трех месяцев со дня смерти.

Решение о возмещении расходов принимается в течение 30 рабочих дней после подачи заявления. Средства перечисляются на банковский счет заявителя в течение 10 рабочих дней после принятия положительного решения.

Георгий Портнов