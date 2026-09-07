Пропуск в идеальный отпуск: Ак Барс Банк напоминает о выгодах премиального обслуживания

Лето на исходе, но для премиум-клиентов Ак Барс Банка отдых — всегда горячая пора.

С Ак Барс Картой Premium* путешествие будет более комфортным и безопасным, ведь она дарит:

— до 24 проходов в бизнес-залы аэропортов в год;

— бесплатное комплексное страхование в поездках по России и за ее пределами;

— скидку 15% на аренду сейфовых ячеек;

— обмен валюты без комиссии;

— круглосуточный консьерж-сервис.

Карта уже подключена к подписке «Премиальная», поэтому ее владельцы могут получать максимальные привилегии в рамках программы лояльности банка «Сливки»:

— кешбэк за покупки до 10%;

— 5 категорий на выбор;

— до 15 тыс. кешбэк-рублей в месяц к начислению и конвертации в реальные деньги.

Держателям премиальной карты от Ак Барс Банка также доступны повышенные ставки по срочным вкладам и накопительному счету, начисление повышенного процента на остаток по карточному счету, скидка 15% на страховые услуги и бесплатное снятие наличных в любом банкомате до 300 тыс. рублей за месяц.

Ознакомьтесь с условиями обслуживания карты, подписки, а также с условиями программы лояльности «Сливки» на www.akbars.ru.

* Premium (с англ. яз.) — Премиальная. Подробные условия обслуживания Ак Барс Карты Premium, подписки «Премиальная» и программы лояльности «Сливки» — на сайте www.akbars.ru.

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