НОВИКОМ поможет компании «Интерлизинг» закупить высокотехнологичное оборудование

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) заключил кредитное соглашение с одной из ведущих лизинговых компаний страны — ГК «Интерлизинг». Сумма сделки составляет 3 млрд рублей. Кредитные ресурсы будут направлены на финансирование лизинговых операций по приобретению и внедрению высокотехнологичного оборудования на российских предприятиях.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Использование финансового лизинга позволит компаниям реального сектора экономики оперативно модернизировать производственные мощности, не отвлекая значительные объемы оборотного капитала. Это особенно важно для предприятий, внедряющих инновационные решения, автоматизированные системы и сложное технологическое оборудование.

«Развитие партнерских отношений НОВИКОМа с ведущими игроками лизингового рынка — стратегический шаг для поддержки российской промышленности. Наша совместная задача с компанией «Интерлизинг» — предоставить бизнесу эффективные механизмы для быстрого обновления производственной базы. Направляя ресурсы в сегмент высокотехнологичного оборудования, мы создаем прочный фундамент для качественного роста производства, способствуем импортозамещению и достижению технологического суверенитета страны», —отметил управляющий филиалом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.

Кредитная линия, открытая НОВИКОМом сроком на пять лет, позволит «Интерлизингу» увеличить объем лизинговых сделок по промышленному оборудованию, спецтехнике, грузовому и легковому транспорту. Партнер банка рассчитывает удовлетворить растущий спрос бизнеса на современную технику, предлагая клиентам гибкие и конкурентные решения.

«Диверсификация финансирования — это важный шаг в реализации нашей стратегии роста. Мы видим спрос на лизинговые услуги и готовы предложить бизнесу современные финансовые инструменты для развития. Наша цель — быть надежным партнером, который помогает клиентам достигать их бизнес-целей», — рассказал директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг» Николай Алексеев.

«Интерлизинг» работает на рынке уже более 26 лет. Компания обеспечивает малый и средний бизнес России грузовым, легковым и специальным транспортом, а также оборудованием и недвижимостью. Ее финансовая устойчивость подтверждена оценками российских рейтинговых агентств: «Эксперт РА» «ruA» и АКРА «A(RU)» со стабильным прогнозом.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»