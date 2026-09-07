НОВИКОМ поможет компании «Интерлизинг» закупить высокотехнологичное оборудование
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) заключил кредитное соглашение с одной из ведущих лизинговых компаний страны — ГК «Интерлизинг». Сумма сделки составляет 3 млрд рублей. Кредитные ресурсы будут направлены на финансирование лизинговых операций по приобретению и внедрению высокотехнологичного оборудования на российских предприятиях.
Использование финансового лизинга позволит компаниям реального сектора экономики оперативно модернизировать производственные мощности, не отвлекая значительные объемы оборотного капитала. Это особенно важно для предприятий, внедряющих инновационные решения, автоматизированные системы и сложное технологическое оборудование.
«Развитие партнерских отношений НОВИКОМа с ведущими игроками лизингового рынка — стратегический шаг для поддержки российской промышленности. Наша совместная задача с компанией «Интерлизинг» — предоставить бизнесу эффективные механизмы для быстрого обновления производственной базы. Направляя ресурсы в сегмент высокотехнологичного оборудования, мы создаем прочный фундамент для качественного роста производства, способствуем импортозамещению и достижению технологического суверенитета страны», —отметил управляющий филиалом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге Александр Сергеев.
Кредитная линия, открытая НОВИКОМом сроком на пять лет, позволит «Интерлизингу» увеличить объем лизинговых сделок по промышленному оборудованию, спецтехнике, грузовому и легковому транспорту. Партнер банка рассчитывает удовлетворить растущий спрос бизнеса на современную технику, предлагая клиентам гибкие и конкурентные решения.
«Диверсификация финансирования — это важный шаг в реализации нашей стратегии роста. Мы видим спрос на лизинговые услуги и готовы предложить бизнесу современные финансовые инструменты для развития. Наша цель — быть надежным партнером, который помогает клиентам достигать их бизнес-целей», — рассказал директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг» Николай Алексеев.
«Интерлизинг» работает на рынке уже более 26 лет. Компания обеспечивает малый и средний бизнес России грузовым, легковым и специальным транспортом, а также оборудованием и недвижимостью. Ее финансовая устойчивость подтверждена оценками российских рейтинговых агентств: «Эксперт РА» «ruA» и АКРА «A(RU)» со стабильным прогнозом.
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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.
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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).
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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
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