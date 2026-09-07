Глава Башкирии наградил стерлитамакский бизнес в честь юбилея города

Глава Башкирии Радий Хабиров в минувшие выходные посетил фестиваль гостеприимства «Купец 2.0», который ежегодно проходит в Стерлитамаке. В этом году мероприятие было приурочено к 260-летию города.

В честь юбилея господин Хабиров вручил почетные награды «Гордость Стерлитамака», которыми были удостоены, в числе прочих, местные предприятия, сообщает пресс-служба главы республики. Премия учреждена в этом году.

За системную поддержку крупных социальных проектов

Стерлитамака номинацию «Надежный партнер города» глава региона вручил директору по управлению персоналом и общим вопросам БСК Владимиру Ануфриеву. Трудовая династия Чутчевых — Антоновых, представители которой совокупно отработали на БСК более 1 тыс. лет, удостоена номинации «Дело чести».

Руководителя группы компаний «Стройиндустрия» Радика Мурзагулова назвали «Меценатом года» за выделение трех квартир семьям — учителям. Номинацию «Хранитель традиций» получил Ринат Райманов, чья группа компаний «Риком» отреставрировала объект культурного наследия Дом купца Патрикеева в центре Стерлитамака.

Идэль Гумеров