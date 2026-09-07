Председателем правительства Челябинской области назначен Иван Куцевляк

Премьер-министром Челябинской области назначен Иван Куцевляк. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

До нового назначения господин Куцевляк занимал должность первого заместителя губернатора Челябинской области и курировал в правительстве экономический блок. Должность председателя правительства региона учредил сегодня, 7 сентября, Алексей Текслер. Анонсировал новый пост он во время обращения к депутатам южноуральского заксобрания в июне этого года.