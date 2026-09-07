«Саратов» завоевал титул чемпиона России по пляжному футболу

В последнем матче Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд «Саратов» обыграл сборную Санкт-Петербурга. Матч на «РЖД Арене» в Москве закончился со счетом 4:1 в пользу саратовчан, сообщает «Матч!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Саратов» впервые стал чемпионом России по пляжному футболу

Фото: t.me / busargin_r «Саратов» впервые стал чемпионом России по пляжному футболу

Фото: t.me / busargin_r

«Саратов» завершил основное время со счетом 2:2. В составе команды отличились Олег Гапон и Николай Крышанов. Окончательную победу саратовчане одержали после серии пенальти. Капитан команды «Саратов» Станислав Кошарный был признан лучшим вратарем чемпионата.

Клуб был основан в 2023 году и впервые получил титул чемпиона России. В 2023 и 2024 годах «Саратов» завоевывал «бронзу» турнира.

Марина Окорокова