В Черноземье 9 сентября ожидается теплая и пасмурная погода, до +23°C

В среду, 9 сентября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +9°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +14°C, днем поднимется до +23°C, вечером опустится до +19°C, а ночью будет +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +12°C, днем воздух прогреется до +20°C, вечером ожидается +17°C, а ночью температура сохранится на уровне +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +13°C, днем будет до +22°C, вечером снова — +19°C, а ночью температура опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +11°C, днем поднимется до +19°C, вечером вновь будет +16°C, а ночью столбик термометра покажет +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +13°C, днем — +21°C, вечером столбик термометра покажет до +17°C, а ночью вновь — +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +11°C, днем — +17°C, вечером — +13°C, а ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова