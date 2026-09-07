Предприятия АО «БЭСК» приняли участие в летней спартакиаде энергетиков РБ

В пятницу, 4 сентября, на уфимском стадионе им. Н. Гастелло состоялся финал республиканской летней спартакиады энергетиков. Программа соревнований включала дисциплины легкой атлетики, а также турнир по мини-футболу. Руководители энергетических предприятий соревновались в стрельбе из лука.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В общем зачете победительницей стала команда Уфимской ТЭЦ-4, серебро завоевала Уфимская ТЭЦ-2, бронзу — БашРТС. Спортсмены группы компаний АО «БЭСК» выступили достойными соперниками, одержав ряд побед как в командных, так и в индивидуальных зачетах. Из сетевых команд выше всех оказались спортсмены ПО «НЭС» - 4-е место.

Самыми быстрыми среди легкоатлетов оказались Елена Кашуба из ПО «ЦЭС» и Роман Жуков из ИАП Башкирэнерго. Лучший результат в стрельбе из лука показал директор ПО «БЭС» Олег Семенов.

В турнире по мини-футболу команда из ПО «КЭС» стала второй, из ПО «ЦЭС» - третьей. Сетевики также завоевали серебряные и бронзовые медали в смешанной эстафете и в командном зачете по легкой атлетике. В индивидуальном зачете у них 2 «серебра» и 4 «бронзы».

Спартакиада завершилась традиционной церемонией награждения и развлекательной программой. В прошедшей спартакиаде впервые приняла участие команда ООО «БЭСК Инжиниринг».

ООО «Башкирэнерго»