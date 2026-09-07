За неделю в Челябинской области выявили 235 пьяных водителей

В Челябинской области за прошедшую неделю сотрудники управления Госавтоинспекции по региону выявили 235 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Большинство пьяных водителей — 209 человек — привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде либо за отказ от прохождения медосвидетельствования. Нарушителям грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В отношении 26 водителей, задержанных повторно за вождение в состоянии опьянения, возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Они могут отправиться в колонию на срок до трех лет и лишиться машины в пользу государства.

Виталина Ярховска