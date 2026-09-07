Текслер отправил южноуральское правительство в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об отставке действующего состава правительства региона. Это обязательная процедура перед назначением председателя южноуральского правительства, сообщает пресс-служба госоргана.

Правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового. До этого Алексей Текслер подписал документ об учреждении должности премьер-министра региона. Он будет заниматься текущей управленческой работой. Глава области предложил разделить должности губернатора и председателя правительства региона в июне 2026 года во время обращения к депутатам южноуральского заксобрания.