Объем строительных работ в Башкирии достиг 188 млрд рублей

С января по июль этого года объемы строительных работ в Башкирии составили около 188 млрд руб., что на 20% ниже результатов за аналогичный период 2025 года. По сравнению с июнем, отставание сократилось на 5,2%, следует из данных Башстата.

В июле объем строительных работ в действовавших ценах составил около 36,9 млрд руб. Это самый высокий показатель нынешнего года: он на 17,9% выше предыдущего максимума, который был достигнут по итогам апреля. Кроме того, июль оказался первым в этом году месяцем, в котором объем строительных работ оказался выше, чем в том же месяце прошлого года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе — августе 2026 года площадь новых строительных проектов в Башкирии увеличилась почти на 74%.

Идэль Гумеров