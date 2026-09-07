Жителей пострадавшего от БПЛА дома временно разместят в школе «Синтез»

Жителей пострадавшего от атаки беспилотника дома временно разместят в школе «Синтез». Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин. «Людей обеспечат водой, будет организовано горячее питание. Организуем службу психологической поддержки. Школа продолжит работу в обычном режиме, на учебный процесс это не повлияет», — написал глава Перми в своей соцсети.

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Сегодня утром ВСУ нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам, расположенным в Перми. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 беспилотников. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, один человек погиб. Еще четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. СКР возбудил уголовное дело по факту теракта.