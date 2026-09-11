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Челябинск-290: Гид ко Дню города

Как успеть на главные события Дня города 12 сентября

Программа праздника в этом году охватывает весь Челябинск: от центральных площадей и набережной до отдаленных микрорайонов.

Фото: Евгений Рыженьков

Фото: Евгений Рыженьков

Чтобы не запутаться в расписании и не пропустить самое интересное, воспользуйтесь интерактивной картой «Ъ-Южный Урал». Отмечайте в списке ниже концерты, фестивали и шоу, которые хотите посетить — карта автоматически выстроит их в хронологическом порядке, рассчитает пеший маршрут по улицам города и время в пути.

Для удобства, отдельные линии маршрута можно отключать.


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