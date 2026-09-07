В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы в 07:36 сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ограничения ввели в 01:38 для обеспечения безопасности полетов. В республике с 01:57 по 07:27 действовал режим беспилотной опасности. Также утром объявляли угрозу атаки БПЛА на Чистополь, Заинск, Альметьевск, Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны, Бугульму и Лениногорск. Угрозу отменили в 06:40.

Ранее глава Нижнекамского района Татарстана Радмир Беляев сообщил о массированной атаке на район.

Анна Кайдалова