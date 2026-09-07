Власти Астраханской области сообщили о режиме работы АЗС 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Астрахани АЗС работают для автомобилей с нечетными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режим работы АЗС в Астрахани 7 сентября

Фото: max.ru / babushkin30 Режим работы АЗС в Астрахани 7 сентября

Фото: max.ru / babushkin30

Купить бензин могут водители автомобилей, чьи госномера оканчиваются на цифры 1, 3, 5, 7, 9. В областном центре сегодня работают 14 заправок сети «Газпром». На четырех из них в наличии бензин только марки АИ-92: на ул. Магистральной, 30; ул. Славянской, 1Д; пл. Заводской, 94Б и ул. Автозаправочной, 8.

В муниципальных районах заправиться могут все автомобили вне зависимости от окончания номерного знака. В области открыты 16 АЗС, преимущественно сети «Лукойл».

Марина Окорокова