Один из пострадавших от удара БПЛА по дому в Перми — в крайне тяжелом состоянии

После атаки беспилотника по жилому дому в Перми был госпитализирован один человек. Как сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, он находится в крайне тяжелом состоянии. Остальные трое пострадавших будут лечиться амбулаторно.

Над ликвидацией последствий попадания в многоквартирный жилой дом в Перми вражеского беспилотника работают все оперативные службы. «На месте работают абсолютно все специальные службы. Все те, кто устраняет, ликвидирует последствия атаки»,— сообщил и. о. министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов он. В настоящий момент на место происшествия направлены сотрудники подразделения капитального ремонта для устранения всех неполадок, восстановления тех квартир, где возможно проживание. «И после следственных действий криминалистов незамедлительно строители начнут восстановительные работы»,— добавил Альберт Марданов. Он уточнил, что сегодня над Пермью было уничтожено больше 20 БПЛА. Сейчас состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Замглавы администрации Перми Артем Балахнин пояснил, что пункт временного размещения для жителей пострадавшего дома организован в школе «Синтез». Городские власти готовы предоставить жителям маневренный жилой фонд на время аварийно-восстановительных работ. Он уточнил, что все жители пострадавшего дома эвакуированы, на месте работают оперативные службы.

Напомним, сегодня утром в результате атаки БПЛА пострадал жилой дом. Один человек погиб, СКР возбудил дело о теракте.