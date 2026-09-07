Татарстан сохранил четвертое место в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда по итогам года. Рейтинговый балл республики вырос с 82,67 до 85,71, следует из данных РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан сохранил четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Татарстан сохранил четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Чувашия заняла 34-е место против 32-го годом ранее. Ее рейтинговый балл увеличился с 68,92 до 69,99.

Марий Эл поднялась с 48-го на 44-е место. Рейтинговый балл республики вырос с 64,06 до 65,91.

Кировская область опустилась с 50-го на 54-е место, хотя ее рейтинговый балл увеличился с 63,39 до 64,8.

Рейтинг составили на основе восьми показателей, включая уровень зарплат, занятость, условия труда и емкость рынка труда.

Анна Кайдалова