Татарстан сохранил четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда
Татарстан сохранил четвертое место в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда по итогам года. Рейтинговый балл республики вырос с 82,67 до 85,71, следует из данных РИА Новости.
Татарстан сохранил четвертое место в рейтинге регионов по рынку труда
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Чувашия заняла 34-е место против 32-го годом ранее. Ее рейтинговый балл увеличился с 68,92 до 69,99.
Марий Эл поднялась с 48-го на 44-е место. Рейтинговый балл республики вырос с 64,06 до 65,91.
Кировская область опустилась с 50-го на 54-е место, хотя ее рейтинговый балл увеличился с 63,39 до 64,8.
Рейтинг составили на основе восьми показателей, включая уровень зарплат, занятость, условия труда и емкость рынка труда.