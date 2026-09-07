СКР квалифицировал атаку беспилотников на Пермь как теракт

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Пермь. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Сегодня утром ВСУ нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам, расположенным в Перми. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что силами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты 27 беспилотников. В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом, один человек погиб. Еще четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.