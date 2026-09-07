Электричество отключат в челябинском поселке Шершни

Для плановых работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования 8 сентября будет отключено электричество в поселке Шершни в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 8 сентября ресурса не будет на части улиц Тополиной, Северной, Ленина, Заводской и Парковой. На весь день, с 8:00 до 21:00, подачу электроэнергии ограничат по улицам Гостевой, Ленина, Заводской, Северной, Парковой, Рабоче-Колхозной, Садовой, Пролетарской, Центральной, Университетской Набережной, Ключевой, Тополиной, Совхозной, Свободы, Западной и Советской. Работы ведет челябинский филиал «Россети Урал».

Виталина Ярховска