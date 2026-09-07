Экс-начальник колонии в Оренбургской области проиграл апелляцию по увольнению

Оренбургский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего руководителя исправительной колонии №2 Нуржигита Бикбау, который требовал признать свое увольнение незаконным, а также восстановить его в должности и взыскать компенсацию за вынужденный прогул. Данные были опубликованы на сайте суда.

Господин Бикбау настаивал на нарушении процедуры увольнения: служебная проверка проводилась в период его болезни, а возбуждение уголовного дела, по его мнению, не могло служить безусловным основанием для расторжения контракта. Суды двух инстанций признали эти доводы несостоятельными и оставили прежний приговор без изменений.

С 2021 года по июль 2024 года Нуржигит Бикбау занимал пост начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области. В этот период он фигурировал в судебном споре: осужденный Роман Пономаренко подал иск, утверждая, что господин Бикбау распространил ложные сведения о его причастности к порче имущества колонии, что нанесло ему моральный вред. В июле 2024 года подсудимый возглавил ФКУ ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области. Однако уже вскоре был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. Центральный районный суд Оренбурга отправил его под арест на два месяца. Согласно материалам дела, начальник колонии совершил умышленные незаконные действия.

Параллельно в Центральном районном суде Оренбурга продолжается уголовный процесс над экс-главой ИК-2. По версии следствия, он приказал подчиненным переписать журнал учета рапортов, чтобы скрыть нарушение режима одним из заключенных, а также изготовил для него фиктивную положительную характеристику. Позднее в деле появился эпизод о превышении полномочий с применением насилия и оружия.

Яна Вежлева