Подразделение спецназа в Челябинской области отмечает 30-летний юбилей

В составе УФСБ России по Челябинской области 30 лет назад, 7 сентября 1996 года, было создано подразделение по обеспечению специальных оперативных мероприятий с позывным «Булат». Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

В спецназ могут попасть хорошо подготовленные сотрудники. Они должны иметь идеальные здоровье и физическую подготовку, высокий уровень интеллекта и психической устойчивости, способность принимать решения в экстремальных ситуациях и высшее образование. Работники подразделения обеспечивают безопасность региона, пресекая и задерживая участников схем незаконного оборота оружия и боеприпасов.