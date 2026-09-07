В Самарской области в 39 населенных пунктах отключили холодную воду

Повреждение водовода привело к отключению холодной воды в 39 населенных пунктах Самарской области. Это произошло на территории Красноармейского района, сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«По состоянию на 8:00 (MSK+1) 07.09.2026 водоснабжение потребителей осуществляется за счет созданных запасов воды»,— говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся земляные работы. Задействованы аварийные бригады (22 человека и восемь единиц техники).

Водоснабжение потребителей планируется восстановить ориентировочно 8 сентября.

Георгий Портнов