В Самарской области в 39 населенных пунктах отключили холодную воду
Повреждение водовода привело к отключению холодной воды в 39 населенных пунктах Самарской области. Это произошло на территории Красноармейского района, сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
«По состоянию на 8:00 (MSK+1) 07.09.2026 водоснабжение потребителей осуществляется за счет созданных запасов воды»,— говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся земляные работы. Задействованы аварийные бригады (22 человека и восемь единиц техники).
Водоснабжение потребителей планируется восстановить ориентировочно 8 сентября.