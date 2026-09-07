Более 7,4 млн рублей взыскали с МУП Воткинска в пользу структур «Газпрома»

Арбитражный суд Удмуртии удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» к МУП «ТеплоСервис» в Воткинске о взыскании задолженности за поставленный газ. С предприятия взыскано более 7,4 млн руб. Решение опубликовано в Картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, «Газпром межрегионгаз Ижевск» и МУП «ТеплоСервис» заключили договор поставки газа 10 декабря 2025 года. В апреле—мае 2026 года предприятие приняло газ, однако не оплатило выставленные поставщиком счета-фактуры на общую сумму 7,3 млн руб. Направленные в адрес МУП претензии с предложением погасить задолженность остались без удовлетворения.

Помимо задолженности за газ поставщик потребовал взыскать с предприятия 92,9 тыс. руб. неустойки. Суд проверил расчет и признал его правомерным.

Суд удовлетворил требования «Газпром межрегионгаз Ижевск» в полном объеме. Всего с МУП «ТеплоСервис» взыскано 7,4 млн руб., а также 249,1 тыс. руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

МУП «ТеплоСервис» в Воткинске было зарегистрировано в 2016 году. Основной вид деятельности предприятия — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Учредителем МУП является муниципальное образование «Город Воткинск».