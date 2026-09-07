Здание магазина вместе с долгом семьи руководителей челябинской ОПГ продали

Челябинское ООО «Магазин № 8 „Ткани“» на торгах выкупила предпринимательница Ольга Ильина. Она приобрела само здание и право требовать долг 6 млн руб. с компании родственников Андрея и Александра Махониных (участники экстремистского и запрещенного в РФ сообщества) за 16,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Начальная цена составляла 32,2 млн руб. Аукцион проводился по голландской системе, когда стоимость актива может снизиться на 50%. Шаг торгов установили в размере 321,2 тыс. руб. (1%), шаг понижения — 1,6 млн руб. Главный актив ООО — помещение площадью 371,6 кв. м на первом этаже дома по улице Гагарина, 4. Почти 90% всех свободных активов предприятия — это выданные магазином займы. Незадолго до того, как магазин забрали у прежних владельцев, он успел выдать в долг 6,8 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Ольга Ильина зарегистрировалась как ИП в 2021 году. Основным видом деятельности является «административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации». Указана совладельцем девяти челябинских компаний.