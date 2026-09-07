Скорый поезд Самара — Кисловодск будет курсировать круглогодично

С 28 октября 2026 года скорый поезд №111/112 по маршруту Самара — Кисловодск перейдет на круглогодичное расписание. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обратное движение из курортного города начнется 29 октября того же года. Изменения позволят пассажирам из Самарской области и других регионов пользоваться железнодорожным сообщением с Северным Кавказом в любое время года.

Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в четыре дня. Маршрут проходит через Сызрань, Пензу, Балашов, Лиски, Ростов-на-Дону, Тихорецк, Армавир, Минеральные Воды, Пятигорск и Ессентуки. Регулярность движения обеспечивает стабильный доступ к курортной инфраструктуре вне зависимости от сезона.

Состав поезда включает купейные и плацкартные вагоны, а также вагон повышенной комфортности (СВ) и вагон-ресторан. Для обеспечения доступности предусмотрены места для маломобильных пассажиров и специализированное багажное купе.

Андрей Сазонов