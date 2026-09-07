В Перми в ходе атаки беспилотников погиб один человек

Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку вражеских беспилотников. Всего было сбито 27 БПЛА. «В результате атаки повреждения получил многоквартирный дом,— написал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.— К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь». Также в ходе отражения атаки обломками задеты частный дом и придомовая территория. Пострадавших нет. Работают экстренные службы.

Глава Прикамья поручил профильным ведомствам и администрации Перми принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время Фонд капремонта приступит к восстановительным работам в пострадавшем многоквартирном доме.