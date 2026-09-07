Курская область получила новую партию гуманитарного груза из Самарской области

Курская область получила новую партию гуманитарной помощи из Самарской области. Всего было привезено 4,5 т груза, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Губернатор отметил, что самарские добровольцы работают в волонтерском лагере «Курский рубеж». Мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Курске восстанавливают при непосредственном участии Самарской области.

Андрей Сазонов