Курская область получила новую партию гуманитарного груза из Самарской области
Курская область получила новую партию гуманитарной помощи из Самарской области. Всего было привезено 4,5 т груза, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Губернатор отметил, что самарские добровольцы работают в волонтерском лагере «Курский рубеж». Мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в Курске восстанавливают при непосредственном участии Самарской области.