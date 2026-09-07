В Челябинской области официально учредили должность председателя правительства

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление об учреждении должности председателя правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

Разделение должностей губернатора и председателя правительства региона Алексей Текслер анонсировал в обращении к депутатам заксобрания в июне 2026 года. Премьер-министр области будет заниматься текущей управленческой работой. После этой инициативы депутаты заксобрания изменили устав региона.