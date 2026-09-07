Силы авиации и ПВО уничтожили несколько беспилотников над Удмуртией

Системой ПВО уничтожен беспилотник в небе над Удмуртией, еще несколько дронов ликвидированы силами авиации. Об этом сообщила в соцсетях врио главы республики Ольга Абрамова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. На месте работают оперативные службы»,— написала она.

В республике усилил меры безопасности. «Теперь, в случае угрозы с воздуха, задействуется весь комплекс мер: от мобильных огневых групп отрядов “Барс” до авиации»,— добавила врио главы.

Напомним, этим утром в Удмуртии вводился сигнал «Опасное небо». В аэропорту Ижевска действовали ограничения на прием самолетов, в муниципалитетах звучали сирены. В других регионах ПФО: в Чувашии беспилотники повредили вышку сотовой связи, в Пермском крае работало ПВО.