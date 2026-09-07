Участника СВО из Удмуртии уволили со службы после вмешательства омбудсмена

Участник СВО из Удмуртии покинул военную службу по семейным обстоятельствам после вмешательства уполномоченного по правам человека в республике Максима Шумихина. К нему обратилась мать военнослужащего с просьбой помочь с увольнением, сообщили в аппарате омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Солдат Михаил заключил контракт с Минобороны в апреле 2025 года. В дальнейшем суд признал его отца недееспособным из-за серьезной болезни. Мать военнослужащего Галина ухаживать за супругом не может, поскольку сама является инвалидом.

«Однако приступить к своим опекунским обязанностям Михаил не мог из-за сложностей с увольнением по личным обстоятельствам. Ко всему прочему, ему ошибочно был присвоен статус СОЧ (самовольное оставление части.— “Ъ-Удмуртия”), когда он находился на лечении в военном госпитале»,— говорится в сообщении.

Статус СОЧ комбатанту сняли в результате совместной работы омбудсмена, военного прокурора Ижевского гарнизона и управления кадров Минобороны. Военнослужащий уволен по семейным обстоятельствам.