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Участника СВО из Удмуртии уволили со службы после вмешательства омбудсмена

Участник СВО из Удмуртии покинул военную службу по семейным обстоятельствам после вмешательства уполномоченного по правам человека в республике Максима Шумихина. К нему обратилась мать военнослужащего с просьбой помочь с увольнением, сообщили в аппарате омбудсмена.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Солдат Михаил заключил контракт с Минобороны в апреле 2025 года. В дальнейшем суд признал его отца недееспособным из-за серьезной болезни. Мать военнослужащего Галина ухаживать за супругом не может, поскольку сама является инвалидом.

«Однако приступить к своим опекунским обязанностям Михаил не мог из-за сложностей с увольнением по личным обстоятельствам. Ко всему прочему, ему ошибочно был присвоен статус СОЧ (самовольное оставление части.— “Ъ-Удмуртия”), когда он находился на лечении в военном госпитале»,— говорится в сообщении.

Статус СОЧ комбатанту сняли в результате совместной работы омбудсмена, военного прокурора Ижевского гарнизона и управления кадров Минобороны. Военнослужащий уволен по семейным обстоятельствам.