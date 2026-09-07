Компанию оштрафовали на 300 тыс. рублей за задержку разработки челябинских недр

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора признало виновным ООО «Уралгидроникель» (Свердловская область) в нарушении условий лицензии на пользование недрами (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ). За задержку разработки южноуральских недр организацию оштрафовали на 300 тыс. руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверку деятельности предприятия провела Магнитогорская природоохранная прокуратура, поскольку управление по недропользованию по Челябинской области выдало компании лицензию на добычу никелевых и кобальтовых руд сроком до 2027 года. Однако организация своевременно не начала работы на месторождениях Куликовской группы — на территории Чесменского и Нагайбакского округов. Ведомство возбудило административное дело в отношении предприятия. Управление Росприроднадзора признало его виновным и оштрафовало на 300 тыс. руб.

Виталина Ярховска