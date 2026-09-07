Бывший самарский журналист Сергей Лейбград объявлен иноагентом
Минюст России внес в список иноагентов поэта, журналиста и культуролога Сергея Лейбграда (признан иноагентом), ранее проживавшего в Самаре. После начала СВО на Украине он покинул страну.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
По данным ведомства, бывший самарский журналист распространял ложную информацию о решениях российских властей и материалы иноагентов. Также он публично выступил против спецоперации и распространял материалы других иноагентов.
В список иноагентов также внесли интернет-издание «Новая газета» (иноагент), журнал «Историческая экспертиза» (иноагент), писателя и журналиста Феликса Сандалова (иноагент), а также профессора биоинформатики Татьяну Татаринову (иноагент).