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Бывший самарский журналист Сергей Лейбград объявлен иноагентом

Минюст России внес в список иноагентов поэта, журналиста и культуролога Сергея Лейбграда (признан иноагентом), ранее проживавшего в Самаре. После начала СВО на Украине он покинул страну.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

По данным ведомства, бывший самарский журналист распространял ложную информацию о решениях российских властей и материалы иноагентов. Также он публично выступил против спецоперации и распространял материалы других иноагентов.

В список иноагентов также внесли интернет-издание «Новая газета» (иноагент), журнал «Историческая экспертиза» (иноагент), писателя и журналиста Феликса Сандалова (иноагент), а также профессора биоинформатики Татьяну Татаринову (иноагент).

Андрей Сазонов