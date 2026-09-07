Челябинская область потеряла позицию в рейтинге регионов по рынку труда

По итогам 2025 года Челябинская область заняла 17-е место в рейтинге регионов по рынку труда, потеряв с 2024-го одну позицию. Баллы субъекта упали с 81,1 до 76,2. Список составляли «РИА Новости».

Лидерами рейтинга стали Москва (97,6 балла), Санкт-Петербург (93,3) и Московская область (91,6), а также Республика Татарстан (85,7) и Ленинградская область (81,1). Последние места списка заняли республики Ингушетия (6,7), Дагестан (18) и Тыва (22,4). Методика расчета основана на агрегировании значений восьми показателей, которые характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда.

Виталина Ярховска