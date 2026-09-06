Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области

Угрозу атаки беспилотников объявили в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают граждан оставаться дома. Не подходите к окнам. Отключите электричество, газ и воду. Не пользуйтесь лифтом. Пройдите в комнату без окон, например, ванную. Сядьте там между капитальными стенами.

Если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее здание или спуститесь в подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя режима.

В регионе временно ограничена работа мобильного интернета. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко