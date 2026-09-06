Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

В Пензенской области ввели беспилотную опасность. Об этом предупредило МЧС в приложении.

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Не покидайте свои дома. Не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Отключите электричество, газ и воду. Пройдите в помещение без остекления, например, в санузел. Сядьте между несущими стенами.

Если вы на улице, немедленно пройдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг. Не выходите из укрытия до отбоя сигнала об опасности.

Губернатор Олег Мельниченко напомнил об ограничении работы мобильного интернета. В экстренной ситуации звоните по телефону 112.

Нина Шевченко