«Оренбург» и «Акрон» сыграли вничью в матче РПЛ

В воскресенье, 6 сентября, в Оренбурге на стадионе «Газовик» прошел матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором встречались «Оренбург» и тольяттинский «Акрон». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе «Оренбурга» отличились Гедеон Гузина и Алешандре Жезус. У гостей мячи забили Дуду и Жилсон Беншимол.

«Оренбург» набрал восьмое очко в 7-м туре РПЛ, занимая 10-е место в турнирной таблице. В активе «Акрона» четыре балла. Коллектив из Самарской области находится на 14-й позиции.

Андрей Сазонов